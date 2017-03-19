愛爾蘭女作家背包環遊世界 魂斷印度遭姦殺
28歲愛爾蘭女作家麥克勞克林(Danielle McLaughlin) 今年2月展開背包環遊世界，3月12日抵達印度果阿邦(goa)，預計參加為期兩天的胡里節活動，不料第二天就被姦殺，遺體全身赤裸被棄屍在果阿邦南部郊區，頭部和臉部共有7處傷痕。當地警方已逮捕了一名有搶劫、攻擊前科的23歲男子維卡特(Vikas Bhagat)。
據《印度時報》報導，凶嫌維卡特向警方坦承性侵愛爾蘭女作家，因為擔心她報案，就用破碎的酒瓶殺死她。另外目擊者指證，還有三名嫌疑人與維卡特一同出現在命案現場附近，警方正在審問以確認他們是否犯罪。
印度國家犯罪記錄局2014年統計對外國人犯罪報告，384起案件中就有66起發生在果阿邦，排名第二。雖然警方在這起案件中花了不到24小時就抓住嫌疑人，但該案再度引發外界強烈質疑外國人在印度的生命安全。
(中時電子報)
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