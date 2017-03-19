海南房市面臨炒作 官媒：一房難求是假

中國大陸海南省房市升溫，為防炒作，除了監管部門通報20家違規的房地產開發和仲介企業，官媒也曝光當地「一房難求」的現象並不真實，部分銷售中心甚至門可羅雀。

大陸國家統計局18日公布的2月份70城住宅房價變動情況中，房價月增幅最高的是海南三亞，為1.3%，比起去年同期漲幅達7.6%。

海南的房市是在今年春節前後，在「躲霧霾」和南下買房的「候鳥群體」刺激下迎來上漲行情，許多建商和房屋仲介紛紛表示「海南房子賣斷貨」、「一房難求」、「全面漲價」等。

不過，新華社走訪當地後報導，海南大多數縣市的房市銷售平穩，待售屋仍很多，一些銷售中心甚至很冷清。即使大多為外地人購房的渡假勝地三亞，市場仍平穩。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進說，雖然海南房地產市場面臨了一輪炒作的態勢，但受庫存規模的制約，很難出現房價暴漲或大漲。在一些區域房屋空置率還比較高，並不存在一房難求的現象。

近期海南相關監管部門已公開通報20家違法違規的房地開發企業和仲介企業，還將重點針對虛假宣傳、違法廣告、哄抬房價、不明碼標價、違規銷售等違法違規行為進行查處。1060319

(中央社)