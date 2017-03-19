北韓高功率火箭發動機點火試驗 成功

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北韓新型高功率火箭發動機地上點火試驗，金正恩參觀讚成功。(圖/環球網)

據北韓勞動黨機關報《勞動新聞》3月19日報導，北韓勞動黨委員長金正恩昨(18)日在西海衛星發射場參觀了新型高功率火箭發動機地上點火試驗。

報導稱，此次試驗旨在確認火箭發動機燃燒室推進力的特點以及渦輪泵裝置、調節系統等發動機各項技術指標。試驗結果顯示，各項指標達到目標值。

北韓領導人金正恩在接到關於新型大功率火箭發動機製作情況的報告，隨後來到西海衛星發射場了解發動機的技術特點和地上點火試驗準備情況，並進行現場指導。金正恩對試驗結果表示滿意。

金正恩表示，此次試驗獲成功是證明北韓的火箭產業發展為創新產業的大事件。全世界即將能看到北韓今天取得的成功具有何種歷史性意義，北韓由此具備在太空領域能與世界頂級的衛星運載能力相比肩的科技基礎。

(中時電子報)