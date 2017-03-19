詹詠然辛吉絲 奪印地安泉女雙冠軍

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台灣網球女將詹詠然搭配「瑞士公主」辛吉絲，今天挑戰印地安泉公開賽女雙冠軍杯，第2盤辛然配打得順手，6比2勝，直落二盤擊敗對手奪冠。

這場比賽開局對手非種子的捷克組合哈爾德卡（Lucie Hradecka）與斯尼科娃（Katerina Siniakova）先馳得點，詹詠然與辛吉絲（Martina Hingis）曾2比4落後。

不過辛然配韌性十足，幾次漂亮的網前截擊加上對方回擊出界慢慢追上失分，搶7沉穩應戰終於7比6拿下首盤。

第2盤再戰，捷克組合0比2領先，辛然隨後回穩連追2局，2比2平。

此後辛然配越打越順，反觀對手幾次網前截擊處理不當而掉分，加上回擊力道過猛又出界，5比2詹詠然與辛吉絲反而超前，最後6比2拿下第2盤，直落二奪冠。1060319

(中央社)