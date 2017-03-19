成功測試高推力引擎 北韓要世人等著瞧

我要評比

北韓中央通信社今天表示，北韓已在東倉里火箭發射場測試新研發的高推力引擎。報導說，金正恩強調全世界將見證，此次測試所具的重要意義。

法新社報導，中央通信社（KCNA）表示，領導人金正恩視察測試時「強調全世界很快將見證，今天取得的偉大勝利所具有的重要意義。」報導並暗示，北韓準備發射1種新型衛星火箭。

中央通信社表示：「金正恩提到，研發並完成新型高推力引擎，將有助鞏固國家科學與科技基礎，以在外太空發展領域達成世界級衛星發射能力。」

路透社報導，領導人金正恩宣布，這項成功的測試形同國家火箭產業的「全新誕生」。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）昨天會晤中國大陸外長王毅後，雙方已誓言合作，讓北韓採取「不同做法」和放棄其武器計畫。

北韓曾5度核試及連串試射飛彈，各方專家與政府官員認為，北韓正致力研發射程可達美國的核彈頭飛彈。

金正恩曾說，北韓即將試射1枚洲際彈道飛彈。（譯者：中央社周莉芳）1060319

(中央社)