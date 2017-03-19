幫忙父親務農 國中姊妹花奮發向上

草湖國中學生陳珮鳳、陳明月姊妹感情好，2人成績優異，屬低收入戶，課餘會幫忙父親農務。

陳明月和陳珮鳳的母親是新住民，家庭收入並不寬裕，不過2人謹記父母親的叮嚀，在學校學業成績名列前茅，代表學校領取由彰化縣政府頒發的自強優秀學生獎學金。

草湖國中位於彰化縣芳苑鄉，位於彰化縣西南角，芳苑鄉是彰化人口中的「風頭水尾」之處；意指一進入芳苑鄉，會先感受到強勁的海風，讓人抬不起頭來，連人都難以消受的海風也無情肆虐農作物，讓包括芳苑鄉在內的彰化縣西南角鄉鎮，成為全縣最貧瘠的區域。

「爸爸原本在工廠工作，後來工廠搬走之後，現在只能種山藥」，就讀芳苑草湖國中一年級的陳明月以及二年級的陳珮鳳來自於低收入戶家庭，父親原本在芳苑工業區的紙業工廠上班，不過因工廠遷移而失業，現今種山藥等維持生計，身為新住民的母親則到養雞場撿雞蛋，賺取微薄收入貼補家用。

生活環境雖艱困，「但爸爸媽媽不斷提醒我們要讀書」，兩姊妹的父母親仍對課業很在意，時刻提醒她們要讀書，2人也將父母的提醒謹記在心，2人功課也都在班上名列前矛。

被問到讀書的祕訣，「上課專心，遇到不懂的問題問老師，然後回家復習」，陳明月說，她和姊姊專心上課，聽到不懂的地方就記下來，課堂上馬上詢問老師。

兩人只差一年級，當姊姊的珮鳳時常盯著妹妹，「她常常會忘東此西的，有一次從學校放學回到家才發現忘了把筆帶回家」，當妹妹的明月也不好意思的說，自己經常會忘了帶東西，即使姊姊常提醒她，還是會忘記；偶爾拌拌嘴，兩人的感情也很好。

孝順的姊妹花看見爸爸媽媽辛苦工作，也利用週末假日主動前往田裡幫爸爸的忙，跟爸爸一起施肥，幫爸爸做好要噴農藥的前置工作，成為爸爸工作賺錢時的好幫手。

草湖國中校長鄭宇森說，兩姊妹回到家也會幫忙父母做事，而2人獲得自強優秀學生表揚是最大的鼓勵，讓她們有動力在人生這條路勇敢走下去。1060319

(中央社)