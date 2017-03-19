萬金石馬拉松男子組 衣索比亞選手奪冠

男子組冠軍最後由衣索匹亞選手BELDA以2小時17分04秒獲得。（葉德正攝）

有選手在離終點2公里處暈倒。（跑友提供）

萬金石馬拉松19日上午6時準時開跑，歷經兩個多小時比賽，全馬男子組冠軍最後由衣索匹亞選手BELDA以2小時17分04秒奪冠，男子組二、三名分別由肯亞的KEIYO、CHEBOR獲得；女子組部分由蒙古的Munkhzaya BAYARTSOGT以2小時38分08秒奪冠。

連續三年獲得國際田總的銅標籤認證的萬金石馬拉松，今年挑戰升等銀標籤，活動吸引32名國際精英選手參加，雖然今天天公不作美，會場下起不小雨勢，仍澆不熄1萬2000名選手熱情，勇往直前。

不過活動也有小插曲，就在活動進行2個多小時後，在終點前2公里處，有名男選手不明原因暈倒，救護人員趕到後為他急救，並緊急送醫。

(中時)