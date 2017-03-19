苗栗百警封城威力掃蕩 宣示淨化山城治安
苗栗警分局轄區有多家KTV、酒店、護膚店及電子遊藝場，為警局聚焦的治安顧慮場所，18日晚動員上百名警力實施封城掃蕩專案，以擴大臨檢、路檢及威力掃蕩方式，查緝暴力、毒品及色情，鐵腕展現淨化山城治安的決心。
警局表示，這項專案勤務於昨晚9時啟動，調派5個分局和各直屬隊106名警力，在苗栗市區重要聯外道路6處，雙向均設置路檢點，阻絕毒品進出管道，另針對封鎖區內的KTV、酒店、電玩、PUB等實施大規模臨檢勤務，期徹底掃蕩毒品、色情。
青少年經常聚集及易滋事的網咖、酒店、PUB及KTV等20處特種營業場所，也實施搜索或擴大臨檢，查緝會戕害青少年身心的毒品。
專案勤務臨檢場所40處，查獲毒品案32件32人，查扣海洛因11.91公克、安非他命25.06公克、愷他命49.53公克、未成年虞犯1件1人、公共危險案9件9人、其他刑案10件10人。
(中時)
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