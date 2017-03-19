國中會考24.3萬人報名 比去年少3萬多人

今年國中教育會考報名已結束，經全國試務會台南一中統計，全國18考區及大陸考場，總報名人數為24萬3564人，比去年的27萬5488人少了3萬1924人，對高中職及五專的招生將造成重大衝擊。

全國試務會統計，今年報名國中教育會考的考生中，集體報名人數為24萬1605人，個別報名的人數為1959人。報名人數最多的3個考區，分別是中投考區3萬7647人，新北考區3萬7596人及高雄考區2萬7068人。

特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數8655人。身心障礙考生包含智能、視覺、聽覺、語言、肢體障礙、腦性麻痺、身體病弱、情緒行為、學習障礙、多重障礙、自閉症、其他障礙，總報名人數8183人。

全國試務會表示，身心障礙考生之資格雖已於報名時審查確認，但考生申請的特殊應考服務，仍須經考區試務主辦學校邀集身心障礙相關領域之學者專家、特殊教育相關專業人員及其他相關人員組成審查小組審查後通知考生審查結果。因此，身心障礙考生仍應與各考區試務主辦學校保持聯繫，以便獲得妥適的服務與照顧。

今年國中教育會考全面開放使用冷氣，提出申請使用「非冷氣試場」的考生人數346人，各考區試務主辦學校將依考生的選擇安排試場。

今年國中教育會考測驗日期為5月20日及5月21日，將於4月14日寄發准考證。集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務主辦學校寄發。全國試務會提醒各考生，應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須更正，集體報名的學生應於4月17日下午5時前向就讀國中提出申請更正，個別報名的考生應於4月18日下午5時前向考區試務主辦學校提出申請更正。

有關今年國中教育會考相關詳細資訊，請上國中教育會考網站（http://cap.ntnu.edu.tw）或106年國中教育會考全國試務會網站（http://106cap.tnfsh.tn.edu.tw/）查詢。

(中時)