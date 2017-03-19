雲林石榴驛賞燈 再現台灣燈會風采
2017台灣燈會中客家、百鳥迎福、農村風情等燈區多組花燈置於雲林斗六石榴火車站，於昨天晚上舉行啟燈，活動為期1個月，民眾到場賞燈，重溫燈會璀璨。
雲林縣長李進勇表示，2017台灣燈會引起民眾賞燈旋風，為了讓花燈不要隨著燈會落幕而失去光彩，縣府公開徵求花燈典藏，縣議員周秀月爭取多組花燈，並進行整理、配電等，讓花燈重新被點亮。
雲林縣政府今天表示，周秀月典藏燈會中新住民、客家、百鳥迎福、農村風情、歡樂糖都等燈區多組花燈置於石榴火車站，於昨天晚上舉辦「石榴驛賞燈啟燈儀式」。
李進勇說，目前20鄉鎮都分別典藏2017台灣燈會的花燈，北港燈區也延續展期至4月23日；縣府也積極為主燈「鳳凰來儀」尋覓典藏處所。
周秀月表示，「石榴驛賞燈活動」預計持續1個月，歡迎鄉親扶老攜幼到石榴火車站賞燈，重溫燈會璀璨。1060319
(中央社)
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