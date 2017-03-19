演藝圈桃花女 艾莉絲曾被指花光男友儲蓄

演藝圈桃花女，艾莉絲過去情史豐富。(圖／本報系資料照)

藝人艾莉絲近日坦言前年已和日籍老公荒木留離婚，4年異國婚姻劃下句點，令外界相當震驚與心疼，其實她過去情史豐富，但最後卻和交往2個月的前夫閃婚，當時還覺得這就是「上天的安排」，無奈最後仍因文化差異分開，讓人不勝唏噓。

艾莉絲出道前在某報社網路部門擔任主編，和當時在電影公司擔任行銷經理的王文華來往頻繁，最後日久生情交往1年多，但因年紀相差大，想法觀念不同而分手，不過她仍稱讚對方是個溫柔體貼的人，因此在王文華被質疑是「同志」時，也跳出來掛保證他是異性戀：「我們交往一年多期間，我從來沒有懷疑過他的性向。」

而後她透過黃小柔認識「Energy」成員阿弟（蕭景鴻），兩人因被拍到一同看電影，男方也大方在鏡頭前認愛，雖然很多人都說藝人戀情曝光，就是走向終點的開始，不過阿弟卻希望公開後，可以順利平穩走下去，還曾冒險從5樓天台爬到女方住處，只為見她一面，無奈兩人在外界的壓力下，加上男方粉絲的撻伐，最後仍以分手收場。

兩人分開後，外界卻盛傳艾莉絲騙光阿弟儲蓄就分手，讓艾莉絲委屈到眼眶泛紅，她表示不能在一起已經是遺憾，所以聽到這些傳言已經沒感覺，「我們認真交往過，只想記得兩人在一起時的美好」。而她另一經典感情，就是拍到與祝釩剛的哥哥祝鏘博在賓館前激吻後開房間，不過當時男方經紀人則澄清兩人只是去「看書」，理由十分特別。

因此她和交往2個月的荒木留結婚時，好友黃小柔就擔心起兩人婚姻會出問題，因艾莉絲個性愛好自由，不喜歡受拘束，結婚後常常壓抑自己，加上文化差異，種種原因都替婚變埋伏筆，但她過去被問到維持異地戀的方法，她認為女生的生活重心不應該是男友，而是自己將生活過得充實快樂，呼籲女生要學會獨立，因此離婚後，她也淡然面對，帶著愛女遠居巴黎展開新生活並拓展自己的事業，實踐為自己而活理念，令粉絲相當佩服。

(專題報導)