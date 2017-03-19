印地安泉網賽 詹詠然首搭辛吉絲捧冠
台灣網球女將詹詠然改與名將辛吉絲搭檔後，今天在印地安泉網賽女雙賽事以直落二擊敗對手，捧回搭檔後首座冠軍獎盃。
世界職業女子網球協會（WTA）總獎金766萬9423美元（約新台幣2億3734萬元）的印地安泉網賽（BNP Paribas Open）當地時間3日起在美國加州進行。
女雙世界排名23名，詹詠然和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）的組合，今天在女雙決賽遭遇世界排名38名，捷克女將哈爾德卡（Lucie Hradecka）和斯尼科娃（Katerina Siniakova）的組合。
這場比賽的首盤，雙方前兩局都破發成功，詹詠然/辛吉絲第3局遭破開始處於落後，直到第8局回破後才扳平戰局，之後兩人兩度被對手破發，但也隨即兩度回破，雙方以6比6戰平，進入搶七大戰後，詹詠然/辛吉絲一路領先，先以7比6（4）拿下首盤。
次盤詹詠然/辛吉絲在第2局先被破發，但接下來1破、1保扳平戰局，隨後她們連破對手兩個發球局，自己也連保兩個發球局，最後以6比2鎖定勝利。
終場，詹詠然/辛吉絲就以直落二擊敗對手，拿下本次賽事冠軍，這是詹詠然、辛吉絲搭檔以來，攜手拿下的第1座冠軍。1060319
(中央社)
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