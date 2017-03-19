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那些常在機場犯的9個錯誤

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那些常在機場犯的9個錯誤
那些常在機場犯的9個錯誤，要盡量避免。 (達志影像/shutterstock提供)

好不容易排了假、規劃了出國行程，滿心期待來到機場，卻發現忘這忘那狀況一堆，心情大受影響，是許多人的慘痛經驗，旅遊搜尋引擎《Skyscanner》就整理出了在機場最容易犯的9個錯誤，出遊前不妨提醒自己，讓你出遊的好心情，不會受到時不時在機場發生的小狀況而影響。

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1.趕最後一刻才登機

早早到機場絕不是壞事，若把時間抓得準準，總是到最後一刻才登機的話，若碰上一些行程上的小麻煩，到最後就會變成沒搭上飛機的大麻煩。現在也有許多APP軟體，能幫助你透過手機就能提前辦理登機。

2.航班已經取消 卻還在櫃檯等通知

搭機難免遇到一些不可抗力因素，導致航班取消，但旅客往往全擠在航空公司櫃檯前，甚至為難地勤，失控場面也常常上演，其實還不如直接打給客服，除了能得知最新航班資訊外，還有機會優先得到客服人員的協助。

3.行李遺失了 人也慌了

行李不幸遺失別慌張，第一時間就是要請航空公司開延誤或遺失行李證明，除了爭取合理時間內的誤餐劵等食宿補償外，如果購買了延誤險的話，也可聯繫保險公司，提供補償金額。

4.沒有避開尖峰人潮

連假出遊最容易碰上擁擠的人潮，不僅抵達機場的時間，可能因為交通狀況而受到延遲，也順勢拖延了到達機場後辦理登機與安檢的程序，都會大大的提高發生無法掌握狀況的風險。

5.機位超賣時 卻忽略航空公司的補償

通常如果發生機位超賣的情況，航空公司會不斷提高補償條件，讓旅客自願放棄機位，但假若是在非自願的情況下被取消機位，請堅持自己開的補償條件，寫下與航空公司談妥的金錢，並請該地勤人員或其主管簽字，不要直接接受餐券或其他優惠券。

6.沒有檢查隨身行李尺寸與重量

一定要事先檢查隨身行李的尺寸與重量，是否符合航空公司的要求，尤其廉價航空標準相對嚴格，不要省了機票錢，卻多了額外的行李錢。

7.沒有隨時注意機場的電子航班動態

登機、起飛、抵達時間，登機門是否有更改等資訊，若有更改，第一時間都會顯示在電子航班動態上，早一步掌握、應對，好過還要等待航空公司通知。

8.攜帶超量液體而不自知

登機時嚴格規定若攜帶超過100ml的液體，在過安檢時會被丟掉，如果是大容量的化妝品、護膚品等應直接托運。

9.必備用品沒有隨身攜帶

例如換洗衣物等必備用品，可以在隨身行李裡也備一套，因為托運行李可能會延遲或遺失，若出狀況，也不會手忙腳亂。

(中時電子報)

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文章來源：skyscanner

關鍵字：航空公司行李機場出國
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