NBA》「布魯克-林」漸上軌道 林書豪：這很容易

林書豪與布魯克羅培茲的組合確實越來越具威脅了。(美聯社資料照)

《紐約郵報》19日撰文稱讚籃網「布魯克-林」，也就是林書豪與布魯克羅培茲組合逐漸看出成長，且還有不小進步空間，畢竟本季只要兩人同時出賽，戰績是還不錯的7勝11敗，林書豪強調，「這很容易！因為我們兩人都想成功。」

並非林書豪自誇，而是他與羅培茲一直以來，都期望可以帶領籃網邁向成功道路，「因為我真正希望羅培茲成功，他也真正希望我成功，我們從不偽裝，且一直都在同樣想法下努力拚戰。」林書豪說。

「我們清楚可讓彼此在場上打得輕鬆一點，前提是我們一起拚戰不懈，所以我們努力保持彼此溝通，全力讓我們這個組合越來越危險，也越來越難防守。」

可惜林書豪本季因為左大腿傷勢只打24場，羅培茲也經常因為輪休缺陣，這個組合只有一起打了18場，不過他們同時都在的7勝11敗、3成89勝率，比起不在時的6勝44敗、1成20勝率好太多了。

甚至只要排出「布魯克-林」搭配利佛特、佛義、荷利斯傑佛生的先發陣容，籃網戰績是4勝6敗，反觀籃網其他先發組合的勝場都沒超過3，讓林書豪不禁坦承，唯一可以幫助這個團隊成長的方法，就是一起在場上打球。

「這點毫無疑問，只要固定陣容在場上一起打球，就有更好的默契與了解，因為我們才可真正彼此學習成長，最近我們逐漸看出成效，讓我相當受到激勵。」林書豪說。

(中時電子報)