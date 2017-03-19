克勞斯狂K書 獲尋找天堂的3個人演出

我要評比

從未演過電影的德國男星克里蒂安克勞斯讀了40多本書，飽涵書卷氣，受俄國導演安德烈康查洛夫斯基青睞，獲電影「尋找天堂的3個人」演出機會，渾身散發的貴氣，讓人印象深刻。

克里蒂安克勞斯（Christian Clauss）在「尋找天堂的3個人」飾演文質彬彬的納粹軍官，片中與俄國女星尤莉亞維索姿卡雅（Julia Vysotskaya）的亂世愛情曲折離奇，一場他走過集中營、竟從後頸認出昔日舊愛竟成階下囚的戲，令人喟嘆造化弄人。

「尋找天堂的3個人」不僅一舉擒下威尼斯銀獅獎，更橫掃俄國金鷹獎最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女主角、最佳攝影等五項大獎提名。

首次演出電影就擔綱男主角的克里蒂安克勞斯，原是舞台劇界炙手可熱演員，自德國萊比錫音樂戲劇大學畢業後，因為演出「威尼斯商人」及「美麗新世界」等經典戲劇而聲名大噪。

他在「尋找天堂的3個人」試鏡時，因發現不乏大咖男星及影帝級演員參與試鏡，便在為角色作準備時，一口氣讀完40多本二戰相關書籍，讓導演安德烈康查洛夫斯基（Andrei Konchalovsky）相當驚訝。

尤其克勞斯渾身散發著貴族般的古典氣息，與片中飽讀詩書的納粹軍官正好吻合，最後破格錄取。從未演過電影的克勞斯，幾乎是以40多本書砸退了眾男星影帝，他事後得知還消遣自己，「我大學時都沒念過這麼多書」。

「尋找天堂的3個人」24日在台上映。1060319

(中央社)