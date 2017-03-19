多重抗藥結核病較難治 2台商中鏢

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多重抗藥性結核病治療較難，疾管署日前確診今年首2例境外移入多重抗藥性結核病個案。疾管署提醒，如曾居留結核病高負擔國家，如中國大陸、東南亞，應提高警覺。

衛生福利部疾病管制署日前確診今年首2例境外移入多重抗藥性結核病（MDR-TB）個案，分別為中國大陸及越南的台商，其中一名還在隔離治療中。

抗藥性結核病與結核病相同，是由結核桿菌所引起的疾病，但是因為結核菌突變產生抗藥性，變成抗藥性結核病。若抗藥性結核病對於目前主要的二種治療藥物（Isoniazid與Rifampin）具有抗藥性，就成為「多重抗藥性（MDR）結核病」，多重抗藥性結核病也是目前國際上傳染病防治的重大威脅。

全球共36個結核病或多重抗藥性結核病高負擔國家，包含與台灣鄰近的中國大陸、菲律賓、印尼、越南、柬埔寨、泰國等。今年截至2月底，台灣共通報1291例結核病確診個案，其中11例經檢驗確認為MDR-TB（2例為境外移入個案）。

疾管署針對民國80年後曾在1年內於結核病或多重抗藥性結核病高負擔國家，累積停留達30天的結核病通報個案，免費提供抗藥性快速分子檢測。

相較於傳統檢測方式，抗藥性分子快速檢測可使病人提早1至2個月知道是否為抗藥性結核病，檢驗結果可即時提供臨床醫師調整處方。民眾一旦確診為MDR-TB，將轉介至由「多重抗藥性醫療照護體系」所屬34家醫療院所接受專業治療，縮短抗藥性治療期程，提高治療成功率。

疾管署呼籲，民眾如曾居留結核病高負擔國家，且通報為結核病個案，醫師可採痰送驗免費抗藥性快速分子檢測，7天內即可確認是否為抗藥性結核病，早期開始有效治療，減少社區傳播及死亡的風險。1060319

(中央社)