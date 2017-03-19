廖家儀搶救肝病媽 老公一顆新藥X萬不眨眼買200顆！

廖家儀母親罹患C肝，老公陳世傑二話不說掏200萬買新藥，全力救治岳母。(中時資料照片)

本土劇「第一惡女」廖家儀經常演出壞女人，然下戲後其實婚姻生活幸福，總裁老公陳世傑相當疼愛她，甚至將岳母當成親媽媽看待，照顧得不遺餘力，由於廖媽媽罹患肝病，廖家儀透露，老公為了治好母親，不手軟花上百萬買新藥治療母親，讓她好感動。

據《蘋果日報》報導，廖家儀昨出席台灣肝病根除計劃記者會，透露母親4年前發現罹患C肝，醫生給媽媽開健保給付的干擾素，預定半年療程，但廖媽媽出現嘔吐等藥物副作用，相當難受，然醫生又說C肝病毒必須歸零才算治療成功，當時追蹤卻又發現廖媽媽肝病指數飆高，因此讓廖家儀非常擔心。

而知道老婆煩憂，陳世傑知道美國有新藥後，雖然一顆藥要價高達1萬元，但他二話不說讓岳母在第二次治療時用上，前前後後買了200顆，終於讓母親康復，但仍需追蹤，老公當時一句「媽媽的命就是我的命」，，貼心得讓廖家儀感動不已，直說要賺錢還他，但老公卻說，媽媽健康最重要。

(中時電子報)