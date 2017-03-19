北市警淨城掃黃 破微風應召站逮9人

台北市刑大偵八隊破獲微風應召站，逮獲大陸籍應召女等7人。（張企群翻攝）

台北市刑警大隊偵八隊接獲線報，查出一個名為「微風」的應召站，專門利用Line訊息招攬不特定人至指定處所與大陸籍女子從事性交易，案經與調查局台北市調查處、中山分局等單位共組聯合專案小組，並報請台北地檢署檢察官盧姿如指揮偵辦，昨日順利破獲這個色情集團。

經專案小組歷經長期蒐證與跟監，在新北市中和區、新北市新店區及台北市中山區等處，將該應召站李姓負責人與劉姓、葉姓扣客經理及中國籍應召女子等9人拘捕到案，查扣現金18萬5700元、帳冊6本、攬客名冊20張、存摺7本、配合業者名單2張、客戶資料1批及小姐花名冊1批未使用保險套及潤滑劑等物。

經查，綽號「阿中」的李姓男子為經營「微風應召站」招攬生意，多次至中國大陸與東南亞等國家物色年輕女子，後以短期觀光名義申請入境，這些女子來台後，即以每日500元之代價安排入住台北市中山區新生北路的套房，接續由叩客經理利用Line發送「可愛小隻馬、包君滿意」等訊息，以每小時4000至8000元不等之代價媒介與不特定人從事性交易。

警力另查獲中國籍文姓應召女等7人，每次性交易所得都要被「層層剝削」，最後實際拿到的所得只有賣淫價碼的4成。全案經訊後依違反人口販運防制條例、妨害風化等罪嫌移送臺灣臺北地檢署偵辦，另中國籍應召女子文○○等7人送移民署收容等待遣返。

(中時)