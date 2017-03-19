巴黎機場奪槍男 死前高喊要為阿拉而死
1名男子今天在法國巴黎歐利（Orly）機場挾持女兵後，高喊準備為阿拉而死，但沒多久就遭趕來的軍人擊斃。機場一度暫停起降，法國當局則已展開反恐調查。
法新社與路透社報導，巴黎檢察官莫林斯（Francois Molins）召開記者會上表示，這名39歲的法籍男子貝勒卡賽姆（Ziyed Ben Belgacem）上午抵達機場後，把裝有汽油罐的包包丟在地上，接著挾持在機場巡邏的1名女性空軍人員。
接著他拿手槍抵住女兵頭部，朝其他軍人高喊：「把槍放下，把手放在頭上，我要為阿拉而死，不管是什麼狀況，都會有人死。」
就在他試圖以女兵為擋箭牌移動時，女兵突然跪下，讓同袍有空檔朝貝勒卡賽姆開槍，當場將之擊斃。
莫林斯表示，貝勒卡賽姆試圖奪取女兵步槍，原本似乎打算發動連串攻擊。他的包包裡除了汽油罐，還有1本可蘭經。
莫林斯另表示，貝勒卡賽姆到機場犯案前，今天稍早還在巴黎北郊加爾熱萊戈內塞（Garges-les-Gonesse）朝員警開槍，造成1名員警頭部輕傷。
檢方已展開反恐調查，貝勒卡賽姆的父親、兄弟和1名35歲的表親也都已遭羈押偵訊。
警方表示，貝勒卡賽姆先前因多項刑事罪名遭定罪，也因涉及激進伊斯蘭主義遭調查。
這起機場槍案發生在上午8時30分左右，當局撤離機場約3000人，航班也因此暫停數小時之久，原定降落的班機轉降其他機場，下午過後才恢復正常起降。1060319
(中央社)
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