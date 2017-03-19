WBC》不敗日本隊 遭衛冕軍小熊擊倒
經典賽開打至今，以全勝之姿晉級四強的日本隊，19日與上屆世界大賽冠軍小熊交手，卻踢到鐵板，不僅投手壓不住陣腳，打線也被萊奇(John Lackey)領銜的小熊投手群封鎖，前7局僅打出4支安打，最終以4比6敗下陣來。
日本隊以全勝之姿晉級，此役碰上小熊，山田哲人、坂本勇人、以及小林誠司都未先發，並改由筒香嘉智打指定打擊。對戰小老弟，身為前輩、效力小熊的川崎宗則，自然不會讓他們輕鬆過關，他擔任開路先鋒，第1、第3局的前兩打席，接連靠安打跟保送上壘，還兩度發動盜壘攻勢，隨後都回本壘得分，讓年輕的投捕搭檔藤浪晉太郎和大野奨太吃足苦頭。
反觀日本隊打線不改慢熱習性，僅靠菊池涼介首局陽春彈攻回1分，隨後都無法攻破小熊3名主戰投手防線，僅敲出4安。在藤浪投完4局下場後，接手的增井浩俊、松井裕樹又再失3分，使日本前7局陷入1比6落後；直到小熊8上推出非主力的畢勒(Dallas Beeler)，才逮到機會進帳3分，可惜最後仍以2分差輸球。
雖然遭小熊擊倒，不過對日本隊來說，勝負只是其次，調整才是重點，而不錯的消息是前兩輪表現並不理想的則本昂大，此役最後一任上陣後援，主投1局沒有被擊出任何安打，另還飆出3次三振，狀況似乎有回穩的跡象，四強賽若他能找回身手，日本隊更有望拚冠。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。