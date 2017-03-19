WBC》不敗日本隊 遭衛冕軍小熊擊倒

則本昂大後援1局飆3K，似乎有回穩跡象。(美聯社資料照)

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經典賽開打至今，以全勝之姿晉級四強的日本隊，19日與上屆世界大賽冠軍小熊交手，卻踢到鐵板，不僅投手壓不住陣腳，打線也被萊奇(John Lackey)領銜的小熊投手群封鎖，前7局僅打出4支安打，最終以4比6敗下陣來。

日本隊以全勝之姿晉級，此役碰上小熊，山田哲人、坂本勇人、以及小林誠司都未先發，並改由筒香嘉智打指定打擊。對戰小老弟，身為前輩、效力小熊的川崎宗則，自然不會讓他們輕鬆過關，他擔任開路先鋒，第1、第3局的前兩打席，接連靠安打跟保送上壘，還兩度發動盜壘攻勢，隨後都回本壘得分，讓年輕的投捕搭檔藤浪晉太郎和大野奨太吃足苦頭。

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反觀日本隊打線不改慢熱習性，僅靠菊池涼介首局陽春彈攻回1分，隨後都無法攻破小熊3名主戰投手防線，僅敲出4安。在藤浪投完4局下場後，接手的增井浩俊、松井裕樹又再失3分，使日本前7局陷入1比6落後；直到小熊8上推出非主力的畢勒(Dallas Beeler)，才逮到機會進帳3分，可惜最後仍以2分差輸球。

雖然遭小熊擊倒，不過對日本隊來說，勝負只是其次，調整才是重點，而不錯的消息是前兩輪表現並不理想的則本昂大，此役最後一任上陣後援，主投1局沒有被擊出任何安打，另還飆出3次三振，狀況似乎有回穩的跡象，四強賽若他能找回身手，日本隊更有望拚冠。

(中時電子報)