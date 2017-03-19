披頭四、滾石樂隊都是粉絲 搖滾傳奇查克貝瑞享年90歲

搖滾傳奇查克‧貝瑞1986年10月在聖路易市表演的情形。(美聯社)

搖滾傳奇查克‧貝瑞1980年4月在聖路易市表演的情形。(美聯社)

搖滾傳奇查克‧貝瑞2009年3月表演的情形。(美聯社)

搖滾樂之父、音樂先驅查克‧貝瑞(Chuck Berry)今在位於密蘇里州聖路易市的家中過世，享年90歲。貝瑞長達70幾年的音樂生涯對搖滾樂影響深遠，披頭四(Beatles)的約翰‧藍儂曾說：「如果你要給搖滾樂取另一個名字，應該要叫它查克‧貝瑞。」

據BBC和CNN的報導，聽聞貝瑞過世的消息後，傑克森五人組(Motown legends The Jacksons)盛讚貝瑞在音樂史上投下了長遠的影子，「謝謝你，查克」，他說貝瑞融合藍調和搖擺樂、在搖滾樂發展初期引發風潮。他的著名粉絲不只有披頭四，滾石樂隊(Rolling Stones)的Keith Richards非常崇拜貝瑞，披頭四、滾石、另一著名樂團「海灘男孩」(the Beach Boys)，以及貓王(Elvis)都曾經翻唱或是表演過貝瑞的歌曲。巴布·狄倫(Bob Dylan)在2009年接受《滾石雜誌》訪問時說：「在我的宇宙中，查克是無可取代的。」

1926年貝瑞出生在聖路易市，並和其他5個兄弟姊妹一起在當地長大。他的父母雖都是黑奴的後裔但都有一番成就，其父Henry是一名木匠、母親Martha是當時少見有大學學歷的黑人女性。貝瑞在高中參加表演秀後開始玩吉他，雖然他成長時期美國南部實施種族隔離政策，但在玩音樂方面貝瑞不分種族、白人或黑人，大家一同合奏或是打鬧等，他的音樂也打破了觀眾之間種族的疆界。

樂評認為貝瑞的歌《棕眼俊男》(Brown-Eyed Handsome Man)事實上可解讀為在講一位棕色皮膚的男子的故事，貝瑞其最著名的歌曲《約翰尼·B·古德》(Johnny B. Goode)的主人翁也不一定是位白人男性。《約翰尼·B·古德》這首歌後來和《Sweet Little Sixteen》成為許多組樂團的人和吉他初學者必學的歌曲。1977年當NASA兩架太空梭升空時，太空人帶著的黑膠唱片中的其中一首歌就是《約翰尼·B·古德》。

他的歌曲看似旋律簡單但是其實不然，寫歌詞的功力更是被CNN形容如同爵士樂家和外科醫生。1984年貝瑞獲得葛萊美獎的終生成就獎，在1986年他成為首批被入選為搖滾名人堂(Rock and Roll Hall of Fame)的人之一，在其音樂生涯中他也獲得大量榮譽和獎牌。但貝瑞對自已的搖滾音樂成就相當謙虛，在1987出版的自傳中說他不認為自己值得獲得這些榮耀。

貝瑞也有較黑暗的一面，例如他要求演唱會籌辦單位事先全額付酬勞給他，而且只收現金。他年輕時也曾經因為載未成年少女穿越州界而入獄20個月，他也曾經被判逃稅有罪、並因此被關了3個月。1989年他因用錄影機拍攝餐廳工作的女性員工，而被人一狀告上法庭。

但不論如何貝瑞真的喜愛音樂，他曾說搖滾「so good to me」，搖滾是他的孩子也是他的祖父。去年貝瑞一度宣布他將在暌違將近40年後，再度發行一張專輯，並且將把這張專輯獻給其68年的髮妻Themetta Toddy Suggs。

(中時電子報)