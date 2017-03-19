國中教育會考逾24萬人報名 歷年新低

106年國中教育會考訂於5月20日及5月21日舉行，根據教育部今天最新統計，今年會考共24萬3564人報名，創歷年新低，比去年大減超過3萬人。

教育部國民及學前教育署表示，106年國中教育會考報名工作已於3月18日完成，經全國試務會統計，全國18考區及大陸考場，總報名人數為24萬3564人，報名人數最多的3個考區，為中投考區、新北考區和高雄考區。

根據教育部資料顯示，過去3年會考維持在27、28萬人左右，103年首屆會考共27萬1205人報名，104年以龍年出生的考生為主，共28萬5295人報名，105年則有27萬5488人，今年則一口氣少掉3萬人，僅剩24萬3564人報名。

特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數8655人；身心障礙考生包含智能、視覺、聽覺、語言、肢體障礙、腦性麻痺、身體病弱、情緒行為、學習障礙、多重障礙、自閉症、其他障礙，總報名人數8183人。

全國試務會表示，特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交證明文件以供審核，身心障礙考生資格雖已於報名時審查確認，但考生申請的特殊應考服務，仍須經考區試務主辦學校邀集學者專家、特殊教育等相關專業人員組成審查小組審查後通知考生審查結果，身心障礙考生仍應與各考區試務主辦學校保持聯繫，以便獲得妥適服務與照顧。

106年國中教育會考全面開放使用冷氣，提出申請使用「非冷氣試場」的考生人數346人，各考區試務主辦學校將依考生的選擇安排試場。

106年國中教育會考測驗日期訂於5月20日及5月21日，全國試務會表示，4月14日將寄發准考證，集體報名者，由就讀國中轉發，個別報名者，由各考區試務主辦學校寄發，考生收到准考證後應詳細檢查，如有錯誤需更正，集體報名的學生應於4月17日下午5時前向就讀國中提出申請更正，個別報名的考生應於4月18日下午5時前向考區試務主辦學校提出申請更正。1060319

(中央社)