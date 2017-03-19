首份工作堅持36年 資深牙醫樂此不疲

高雄榮民總醫院台南分院牙科主任吳仁博，從人生的第一份工作進入高榮台南分院以來，至今36年沒有變動，累積許多死忠的患者，甚至有已旅外的僑民，一回國就來找吳仁博報到。

「因為分數未達標且自己還重考，二次都上牙醫系，註定要當牙醫啊」。問起吳仁博主任當時為何沒有選擇熱門的醫學系，而選擇牙醫？吳仁博這麼回答。

吳仁博在畢業後經歷了兩年醫官軍旅生活，於民國71年到高榮台南分院的前身永康榮民醫院上班；人生的第一份工作做到現在，已算是醫院元老級的人物。

「牙痛不是病，但痛起來要人命」，吳仁博邊幫病患看診一邊說著。「來，嘴巴再張大一點，很疼喔，忍耐一下」，吱吱刺耳的機械聲，劃過寂靜的診間，但也傳來溫和親切的耳語。

吳仁博表示，醫病關係最重要是講究誠信。他說「知」是每位病人擁有的最基本權利；他也說，醫病關係的建立來自溝通，先充分溝通，也要關心病人的感受，以病人需求提供治療，以緩解病人不適並取得信任。

以病人為中心加上親和力十足的服務，讓許多不只是中、北部的病人，甚或旅居國外的華僑，一回國就固定找吳仁博報到。他笑著說，自己不是影星，但也有許多死忠粉絲追著他跑。

吳仁博說，從事牙醫工作，其實他最感興趣的是歷史；為此，他希望走遍世界名山勝水，帶著相機追尋歷史的軌跡，看故事的原點。

學會攝影後，讓吳仁博開啟了一個全新的世界，也體會到「減法」對人生的重要性。

他說，攝影家取景時追求畫面簡潔，講究最簡單的線條，才能突顯主題，並體會其中的意境。一如他陳設簡單的辦公室一樣，給人舒適與放鬆，就像他與病患間的零距離。

吳仁博說，他希望把「減法」的意含贈送給病患和所有朋友；每個人應該要將干擾生活的人、事、物捨棄，把「減法」的道理運用於生活當中，就能簡單自在，活出自己。1060319

(中央社)