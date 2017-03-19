洪患侵襲秘魯 今年已釀72死

突如其來的洪水與山崩侵襲秘魯首都利馬，今天導致部分區域交通阻斷，秘魯其他地區居民也因溪水暴漲被迫逃離，數百萬人正在煩惱接下來將無飲用水可用的問題。

加拿大電視公司（CTV）與法新社報導，祕魯政府今天宣布，國內各地豪雨與洪患今年以來已奪走72條人命。

祕魯極端的地理環境更助長山洪暴發的致命強度。這個逾3000萬人口的南美國家境內有大量極端地形，包括西部被安地斯山（Andes）阻斷的太平洋沿海沙漠，以印加人及馬丘比丘（Machu Picchu）聞名的南部地區，甚至在更遠東部地區，還有炎熱亞馬遜流域低地。

極其陡峭的山崖結合多沙石地區，缺乏在較溫和區域會出現的表土，也意味著缺乏可阻擋泥流的樹木。

北部城鎮奧土斯科（Otuzco）16、17日有10人因山崩喪生，其中7人是在卡車中遭大型土石流掩埋。

連接利馬與秘魯中部的主要公路部分路段也遭到泥流阻斷。

救難人員利用鋼索協助利馬化溪陌（Huachipa）鄰近地區居民脫離奔流泥水，在原有街道上的車輛及卡車皆被泥流吞噬，險象環生。（譯者：中央社廖禹揚）1060319

(中央社)