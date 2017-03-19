洪患侵襲秘魯 今年已釀72死
突如其來的洪水與山崩侵襲秘魯首都利馬，今天導致部分區域交通阻斷，秘魯其他地區居民也因溪水暴漲被迫逃離，數百萬人正在煩惱接下來將無飲用水可用的問題。
加拿大電視公司（CTV）與法新社報導，祕魯政府今天宣布，國內各地豪雨與洪患今年以來已奪走72條人命。
祕魯極端的地理環境更助長山洪暴發的致命強度。這個逾3000萬人口的南美國家境內有大量極端地形，包括西部被安地斯山（Andes）阻斷的太平洋沿海沙漠，以印加人及馬丘比丘（Machu Picchu）聞名的南部地區，甚至在更遠東部地區，還有炎熱亞馬遜流域低地。
極其陡峭的山崖結合多沙石地區，缺乏在較溫和區域會出現的表土，也意味著缺乏可阻擋泥流的樹木。
北部城鎮奧土斯科（Otuzco）16、17日有10人因山崩喪生，其中7人是在卡車中遭大型土石流掩埋。
連接利馬與秘魯中部的主要公路部分路段也遭到泥流阻斷。
救難人員利用鋼索協助利馬化溪陌（Huachipa）鄰近地區居民脫離奔流泥水，在原有街道上的車輛及卡車皆被泥流吞噬，險象環生。（譯者：中央社廖禹揚）1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。