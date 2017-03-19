NBA》格林怒了！痛批羅素懦弱怕事

從畫面上來看，羅素從背後偷推孟羅一把，接著竟然躲到隊友後面，這也太瞎了點。(美聯社資料照)

向來敢批敢罵的勇士前鋒卓雷蒙格林，這次把矛頭對準湖人2015年榜眼後衛羅素，因為先前湖人與公鹿爆發衝突時，羅素明顯不敢站出來力挺隊友，讓格林19日怒嗆，「他根本不打算參與其中，這讓我很生氣！」

還原當時整個情況，湖人與公鹿打到第3節，公鹿後衛布羅格登刻意放倒湖人後衛尼克楊，當場推了布羅格登，後面趕到的公鹿中鋒孟羅也推了尼克楊，儘管羅素從後面推孟羅替隊友出頭，卻隨即往後退，躲在隊友後面不再現身。

「當時我就打算要發推特了，可惜我忘了自己推特密碼，這或許是件好事，」格林19日接受《ESPN》訪問表示，「有個球員真的徹底把我惹怒了，從我的角度來看，他根本不想參與其中，這真把我惹毛了。」.

儘管格林沒把名字說出來，但所有人都知道他說的是羅素，就算羅素最後也跟尼克楊、孟羅一起被驅逐出場，但羅素躲在隊友後面的作法，確實讓人感覺膽怯或懦弱，難怪格林會如此生氣，更暗示羅素太過膽小。

反正這也不是羅素第一次做出這種糗事，上季他把尼克楊的偷腥對話影片錄下曝光，造成湖人整個內部氣氛尷尬，甚至一度傳出他被其他隊友孤立，假如湖人真的打算以他為重建核心，看來湖人的未來仍是一片黑暗。

(中時電子報)