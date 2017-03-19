中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

萬金石馬拉松風雨中開跑 肯亞選手奪冠

中時
點閱77
我要評比
4/10
萬金石馬拉松風雨中開跑 肯亞選手奪冠
新北市萬金石馬拉松19日登場，雖然天公不作美，降下大雨，仍不減眾家跑者風雨中奔馳前行的決心。（黃世麒攝）
萬金石馬拉松風雨中開跑 肯亞選手奪冠
新北市萬金石馬拉松19日登場，雖然天公不作美，降下大雨，仍不減眾家跑者風雨中奔馳前行的決心。（黃世麒攝）
萬金石馬拉松風雨中開跑 肯亞選手奪冠
跑者戴上面具搞怪登場，成功吸引不少目光。（黃世麒攝）
萬金石馬拉松風雨中開跑 肯亞選手奪冠
肯亞籍選手Kipkogei YEGO以2小時17分2秒的佳績，跑出男子組冠軍。（黃世麒攝）
萬金石馬拉松風雨中開跑 肯亞選手奪冠
蒙古籍選手Munkhzaya BAYARTSOGT以2小時38分8秒奪下女子組冠軍。（黃世麒攝）
萬金石馬拉松風雨中開跑 肯亞選手奪冠
我國籍選手林育宏以2小時34分34秒跑出男子組國內最佳成績，在男子組排行第16名。（黃世麒攝）

新北市萬金石馬拉松19日登場，雖然天公不作美，降下大雨，仍不減眾家跑者風雨中奔馳前行的決心。

男子組、女子組冠軍分別是肯亞籍選手Kipkogei YEGO及蒙古籍選手Munkhzaya BAYARTSOGT，以2小時17分2秒、2小時38分8秒奪冠。

我國籍選手最佳成績，則是林育宏的2小時34分34秒，在男子組排行第16名。

(中時)

關鍵字：選手馬拉松男子組肯亞古籍
點閱77
我要評比
4/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。