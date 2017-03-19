萬金石馬拉松風雨中開跑 肯亞選手奪冠

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新北市萬金石馬拉松19日登場，雖然天公不作美，降下大雨，仍不減眾家跑者風雨中奔馳前行的決心。（黃世麒攝）

新北市萬金石馬拉松19日登場，雖然天公不作美，降下大雨，仍不減眾家跑者風雨中奔馳前行的決心。（黃世麒攝）

跑者戴上面具搞怪登場，成功吸引不少目光。（黃世麒攝）

肯亞籍選手Kipkogei YEGO以2小時17分2秒的佳績，跑出男子組冠軍。（黃世麒攝）

蒙古籍選手Munkhzaya BAYARTSOGT以2小時38分8秒奪下女子組冠軍。（黃世麒攝）

我國籍選手林育宏以2小時34分34秒跑出男子組國內最佳成績，在男子組排行第16名。（黃世麒攝）

新北市萬金石馬拉松19日登場，雖然天公不作美，降下大雨，仍不減眾家跑者風雨中奔馳前行的決心。

男子組、女子組冠軍分別是肯亞籍選手Kipkogei YEGO及蒙古籍選手Munkhzaya BAYARTSOGT，以2小時17分2秒、2小時38分8秒奪冠。

我國籍選手最佳成績，則是林育宏的2小時34分34秒，在男子組排行第16名。

(中時)