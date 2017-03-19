寵最重要3個女人 汪小菲：怕讓她們不開心
汪小菲生命中有3個最重要的女人，分別是母親張蘭、老婆大S、女兒小玥兒，圍繞在女生堆中，汪小菲也得到寶貴經驗，「現在理解了，男人怕女人不是真的怕，而是怕她們不開心，不快樂。」一番話讓網友都大讚「超帥的」。
對於「怕不怕」女人，汪小菲轉發之前給3個最重要的女人的話，寫下：「現在理解了，男人怕女人不是真的怕，而是怕她們不開心，不快樂。」他認為工作再好，但不能讓心愛的女人們分享和快樂，又有什麼意義和價值呢？因此他勉勵自己，在立志拯救世界前，不如先照顧好家人。
其實，汪小菲結婚生子後，把家庭生活看得很重，不過還是對媽媽有點很在意，就是大部分時間都在台北陪妻小，無法花太多間陪伴她身邊，但他說媽媽是個相當大器的人，「她總會支持我們每一個人的選擇。」
(中時電子報)
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