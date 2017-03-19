雨中跑才嗨 女神瑞瑪席丹7K跑不夠
有「正能量女神」之稱的黎巴嫩混血女神瑞瑪席丹(Rima)，19日新北市萬金石馬拉松替7公里快樂馬領跑。人生第2場路跑就遇雨，瑞瑪席丹反而更樂在其中，甚至跑到欲罷不能。
瑞瑪為了工作一周連飛香港、北京，前天才從北京回台，忙到沒有時間練跑。「原本賽前很有壓力，因為沒有時間練跑，也沒什麼睡」，瑞瑪席丹說，「但我喜歡淋雨，雨中跑反而讓我整個壓力、鬱悶全都釋放，一邊聽歌越跑越嗨。」
賽前沒有設定完賽時間，抱著享受比賽的心態而來，但瑞瑪席丹跑完7K，一度還想繼續，她笑說，「要不是後被經紀人阻止，不然真的很想繼續跑下去。路線兩旁有山有海，景色很美，跑起來很享受，跑完實在舒暢。」
跑完7K，瑞瑪席丹馬不停蹄，擔任全馬終點線的掛牌嘉賓。樂於嘗試各種不同運動，瑞瑪席丹未來還想挑戰半馬21公里，「人生中一定要跑過一次半馬，如果有機會，我也想挑戰看看越野賽。」
(中時電子報)
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