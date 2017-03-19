首座大聖若瑟朝聖地揭牌 副總統與會
天主教嘉義教區第一座、國內少見的「大聖若瑟朝聖地」，今天在雲林莿桐樹仔腳（饒平）天主堂揭牌成立。副總統陳建仁夫婦出席，陳副總統盼各界分享喜悅，平安喜樂。
大聖若瑟朝聖地揭牌大典及127週年堂慶，上午由天主教嘉義教區鍾安住主持祝福禮，副總統陳建仁夫婦、雲林縣長李進勇及各界參與揭牌。
副總統期勉，學習聖若瑟默默奉獻、木匠堅毅的精神，疼惜隔壁鄰居，相信社會將愈來愈好，樹仔腳天主堂成立「大聖若瑟朝聖地」，是天主滿滿的祝福，盼各界分享喜悅，恩寵滿滿，平安喜樂。
根據樹仔腳聖若瑟天主堂歷史記載，樹仔腳天主堂於1890年開教，1982年落成中國式八角型教堂及露德聖母洞；1990年建造大門中國式牌樓及「十四處苦路花園」；1998年建成哥德式「聖若瑟亭」，教堂建築中西合璧的風格獨樹一幟。1060319
(中央社)
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