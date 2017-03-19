陸大四女玩直播賺錢 一天只睡一小時

一名中國大陸大四女學生玩直播賺錢，一天連續播11小時，再加上其他副業及上課，每天就睡一個多小時。她說，做直播要不怕苦，因為好看又努力的女孩太多了。

視覺中國報導，這名叫蕭瀟的女生在杭州讀大學。她從大一開始就沒跟家裡拿錢，靠著當兼職模特兒和在直播上賣衣服、項鍊等，每個月收入超過人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。

近期她可以從上午7時直播到晚上6時，和熟悉的粉絲互動，耐心回答粉絲提問、然後銷售衣服項鍊等飾品，情況好時，一天就有近千筆訂單，單日收入就有1萬。

瀟瀟說，當時有一陣比較忙，有天拍照到淩晨2時，然後3時多起來，4時開始直播，當時很憔悴，黑眼圈大、皮膚不好、直播也沒有鎂光燈，有粉絲直接說她醜，讓她一下子哭了。但現在她已經調適。

她說，直播要做好，首先要有技能，然後是耐心，最重要還是不怕苦，「長得好看的女孩子太多了，長得好看又比你努力的也太多了，尤其是杭州，大街上都是漂亮女孩，怕吃苦根本不行。」

不過，能賺大錢的網路直播主播畢竟是少數。北京市的調查指出，33.1%的網路主播月均收入在500元以下；不到1成的網路主播月收入為5000至1萬元；不到1成的網路主播月收入萬元以上。

錢江晚報報導，2016年發布的多份報告顯示，目前大陸市場上有200多家直播公司，其中，網路直播的市場規模約為90億元，網路直播平台用戶數量已經達到2億，同時進行直播的房間數量超過3000個。1060319

(中央社)