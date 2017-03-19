薩爾瓦多議長訪台 將晉見蔡總統
外交部今天表示，薩爾瓦多共和國國會議長葛耶哥斯（Guillermo Antonio Gallegos Navarrete）伉儷，應邀率團19日至23日訪台，將晉見總統蔡英文，並簽署國會合作備忘錄。
外交部表示，葛耶哥斯在台停留期間，將晉見蔡總統、拜會立法院長蘇嘉全，並簽署「中華民國立法院與薩爾瓦多共和國國會間為加強國會合作雙邊諮商瞭解備忘錄」，接受蘇嘉全及外交部長李大維夫婦款宴。
葛耶哥斯一行人另將拜會內政部警政署、經濟部中小企業處及淡江大學；參訪法務部矯正署桃園少年輔育院、電腦資訊相關產業，及基隆港等經建設施，並搭乘高鐵南下，參觀日月潭國家風景區。
外交部說，薩爾瓦多訪團一行共9人，團員還包括第二副議長瓦蓋拉諾（Donato Eugenia Vaquerano Rivas），以及薩國朝野國會議員，和重要官員及幕僚。
外交部說明，葛耶哥斯歷任國會議員、副議長及議長等要職，資歷完整，在薩國政壇深具影響力，與中華民國友好。今年1月「英捷專案」蔡總統訪問薩國期間，葛耶哥斯曾率國會主席團接待隨行立法委員。此行將進一步深化台薩邦誼，及兩國國會間的互動與交流。1060319
(中央社)
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