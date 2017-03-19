張亞中：民進黨執政內外失調 恐致台灣均貧
孫文學校昨天（18日）進行巡迴演講，該校總校長、台大政治系教授張亞中在現場表示，民進黨執政弄得天怒人怨，對外使兩岸敵意升高，對內破壞良善道德，這些將給台灣帶來災難。
據港媒中評社訊，張亞中18日在雲林以「為何民進黨會給台灣帶來災難？」為題演講。他說：「由於民進黨不接受『九二共識』，並持續走去中國化的台獨路線，使得兩岸敵意升高。現在大陸主張武統的呼聲日益增加，網站上對台不友善的發言也變多，若兩岸民間認同愈來愈遠，將成為未來引發災難的因素。」
張亞中接著說：「民進黨現在一黨獨大，為了日後的長久執政，不擇手段打倒國民黨。這種做法在風氣上敗壞了台灣良善的道德價值，失去道德觀會影響台灣社會團結，進而成為另一個引發災難的因素。」
張亞中強調：「在未來的三年多任期內，民進黨只會讓兩岸關係更緊張，接著使台灣更封閉、不開放。在不能參與國際經貿結構的情況下，台灣經濟不可能好，最後恐走向均貧社會。」
(中時電子報)
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