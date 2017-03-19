將中醫帶進蘭嶼 東基獲服務貢獻獎

我要評比

4年前將中醫帶進蘭嶼、去年服務蘭嶼、綠島近2000人次，台東基督教醫院獲得巡迴醫療服務貢獻獎。

台東基督教醫院中醫科於2012年7月起，陸續蘭嶼鄉、綠島鄉的巡迴醫療服務，日前中醫師公會全國聯合會的國醫節慶祝大會上獲頒「巡迴醫療服務貢獻獎」。

4年前東基中醫科到蘭嶼開始巡迴醫療服務，在那之前蘭嶼約莫有5、6年未曾有醫師進駐。去年1年共提供蘭嶼、綠島近150個診次，服務近2000人次。

前往蘭嶼鄉巡迴醫療，首當其衝的挑戰是交通問題。台東基督教醫院中醫科主任黃俊傑說，經常因氣候因素，像是風速超限、能見度不良而停飛，碰到東北季風還要忍受飛機晃動，且天氣轉變的速度令人無法預料，所以有時候進去蘭嶼後就會無法準時回來。

第二個問題是電腦連線，黃俊傑說，蘭嶼當地網路傳輸速度很慢，並常斷線，有時光是處理連線的問題就要花許多時間，有時只好先以手寫病歷，回醫院再輸入電腦。

在綠島看診時，有位65歲阿伯被扶著進巡迴醫療站，步伐相當緩慢。詢問才知是腰、腿疼痛，無法久站及走路，服了止痛藥仍感到疼痛。阿伯前一天還到台東市就醫，而且再過幾天就要接受手術治療。

黃俊傑評估後，立刻幫阿伯執行針灸治療，疼痛大幅減輕，可以不必家人攙扶慢慢自己走路回去。

中醫科主任黃俊傑日前代表領獎，他相當感謝王永盛、李貞儀醫師不辭辛勞地分擔蘭嶼鄉、綠島鄉兩地的巡迴醫療，還有蘭嶼居家關懷協會、綠島鄉公所提供場地及協助，以及德安航空公司在交通上的協調。1060319

(中央社)