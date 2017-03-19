下水道工程氣爆釀死傷 檢方指揮開挖

高雄市鳳山污水下水道工程氣爆火警造成工人1死3傷，檢方今天上午指揮中油、欣高等管線單位到場開挖釐清管線所屬單位，與發生破損原因。

位於高市區澄清路、覺民路口的鳳山污水下水道工程17日下午疑因進行探管作業挖破1條中油天然氣管線，造成氣爆炸並引發火警，警消獲報火速趕往搶救，救出3名受傷的工人，迄今仍住院中，另1名受困潘姓工人經救出時已無氣息，送醫仍不治。

高雄地檢署主任檢察官曾靖雅、檢察官林恒翠上午指揮中油、欣高等管線單位到場開挖；曾靖雅說，現不預設是哪個單位管線破損釀成死傷意外，一切要等開挖後再釐清責任。

中油南區工程處表示，現場疑似破損的是中油的一條24吋天然氣管，該管線從鼎金連接到鳳山，長達8公里，已使用27年，會全力協助檢方偵辦與開挖。1060319

(中央社)