WBC》日拚冠該做甚麼？小熊教頭：買道奇熱狗！
小熊總教練麥登(Joe Maddon)宛如大魔術般的臨場調度，總讓人嘖嘖稱奇，不過他的搞怪功夫，也是他過往的「拿手絕活」，19日他率小熊與闖進經典賽四強的日本隊交手，賽後被問到可以給這群年輕日本武士甚麼建言，一樣不改過往的本色，第一個建言竟說「記得去買道奇熱狗！」
大聯盟記者穆斯卡(Carrie Muskat)報導，麥登憶起首次見識日本的球風，已經是30年前的事，當時他還只是天使指導聯盟球隊的教練；如今再度碰頭，他表示自己一向是這群日本隊球員的球迷，並對日本的投捕戰力印象深刻，「他們的投手能把球控在好球帶下緣。我也很喜歡他們的捕手，擋球跟傳球都做得很棒。」
此外，日本隊本屆屢展凶猛火力的打線，也獲麥登誇讚，「他們的打擊看來就如過往一樣，我很欣賞他們的比賽跟球風。」而難得碰上鬼才教頭，日本的記者不忘替國家隊向麥登「挖寶」，向來愛搞笑的麥登，自然不會放過這大好的表現機會，打趣的說，「一定要去買道奇球場的熱狗！那是第一件得做的事，熱狗真的大支又美味。」
不過言歸正傳，麥登仍不忘給出具體建議，「當你第一次到某個地方時，你得試著放慢腳步，接著享受每個時刻。」這看似簡單易懂的建言，卻似乎一針見血點出日本隊的煩惱，畢竟這群大多不滿30歲的年輕球員，帶著全國的希望站上世界級頂尖舞台，壓力可見一斑，「不怯場」確實是首要得做好的工作。
(中時電子報)
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