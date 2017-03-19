羅霈穎槓利菁 驚曝兩人前生是怨偶緣牽3世
一個是藝界大姊大，一個是綜藝麻辣天后，羅霈穎與利菁這對「昔日閨密」，因利菁重提當年的「紅鞋事件」，而使戰火重新點燃，兩人在臉書po文互槓，還「加碼」釋出各種新爆料，這紛紛擾擾大吵架蔓延了7年還沒能止息，讓外界也頗無奈，有命理師為兩人分解命盤，竟判她倆緣牽3世，還曾是怨偶。
據《蘋果日報》報導，命理師林霖昨為2人前世緣分解盤，表示利菁和羅霈穎有兩世緣分發生在三世以前，利菁曾是有錢員外，曾金援在街上賣藝、母親身患重病的羅霈穎，還給他們房子住，賣藝女長大後知恩圖報，結下不解之緣。
而上一世，兩人結為夫妻，利菁主外經商，卻染上酒癮，還流連聲色暢所，回家也摔東西不友善，然羅霈穎卻始終包容，收拾丈夫的爛攤子，也因此到了這一世，羅霈穎看不慣利菁的行為，利菁見羅霈穎情緒就上來，而命理師林霖表示，兩人本質都很好，盼利菁學著柔軟，羅霈穎學著溝通，免得在外鬥嘴，回家後悔。
(中時電子報)
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