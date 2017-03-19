婦人騎機車衝入公車底 堆高機救出
真是命大！高雄市三民區林森一路與河北路今天清晨發生一起機車撞公車的車禍意外，唐姓婦人今早要去掃墓，騎車出門與公車相撞，機車卡在公車車頭底下，腳也被公車夾住，幸好附近五金工程行黃姓老闆開著堆高機配合消防隊把公車頂起，才讓唐婦順利脫困，所幸僅腳部受傷，意識清楚，送醫救治無大礙。
今天上午7點20分三民一分局獲報河北與林森路口有機車與高雄客運相撞發生車禍，長明派出所巡邏員警及消防隊趕到現場救援。
警方了解，唐婦（65歲）今早打算去掃墓，騎機車在河北路（由東向西方向），到林森路路口，與從林森路北往南方向行駛的高雄客運發生相撞；唐婦的機車卡在高雄客運車頭，造成唐婦右腳踝受傷。
由於機車和婦人都卡在公車底下，動彈不得，警消還在想辦法時，有民眾想到附近五金行有一輛堆高機，馬上跑去請黃姓老闆幫忙，黃老闆馬上熱心的開著堆高機到現場，頂起公車，救出唐婦；而且在警方處理完畢現場後，再開著堆高機協助把公車抬起，讓警方順利把卡住的機車拉出車底。
雙方都沒有酒駕，湯姓公車司機表示，他當時在林森路由北往南行駛，行經河北路口時沒有看到機車，機車就直接衝過來撞上了。由於該路口沒有號誌燈，車禍原因待警方調查釐清。
(中時)
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