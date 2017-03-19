NBA》裁判瞎了？霍華痛批對手太會演戲
老鷹中鋒「魔獸」霍華這下子真的怒了，也不在乎是否會遭罰款，因為他在19日與拓荒者比賽第3節，因為對拓荒者中鋒紐基奇「疑似」揮肘，遭吹本季第12次技術犯規，霍華賽後痛批，「這根本是狗屎，紐基奇太會演戲了。」
當時紐基奇上籃時，遭到霍華犯規直接倒地，結果裁判看了重播，判定霍華技術犯規，根據裁判說法，因為霍華當時揮舞手臂，造成跟紐基奇的肢體接觸，這是一種用肢體語言表達的嘲弄，這樣的說明當然引起霍華的暴怒。
「老實講，這根本是狗屎，我不會去粉飾這個犯規，我不小心撞了某人胸口，這根本無需重看影像，比賽繼續進行就對了，」霍華說，「裁判說我打到他的臉，你們可以去看重播，我的手臂根本不在他的臉附近，這太瞎了。」
霍華甚至諷刺紐基奇太軟弱了，「我想每個球員在場上都該擁有同樣的對待，不管你有多麼強壯、多麼高大或矮小，這是NBA，不是讓小男孩來的地方，而是讓成熟大人打球的地方，你必須要有在這打球的基本能力。」
「裁判甚至告訴我，假如我打到他的臉，那麼我的判決會更重，但我根本沒碰到他的臉，」霍華說，「紐基奇真的太會演了，他應該去好萊塢發展的，或是目前亞特蘭大正在拍電影，看他要不要也去演一下。」
(中時電子報)
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