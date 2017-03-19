郝龍斌：誰拉人頭黨員、攻擊黨內同志 就別支持他

國民黨副主席郝龍斌今天(19日)到士林三玉區民活動中心進行政見發表，台北市議會議長吳碧珠也到場相挺。郝龍斌對黨員發表談話時，義正嚴詞地表示，如果選舉過程要靠拉人頭黨員，要靠戳別人牆角、抹黑潑糞只會讓人家看到國民黨的惡劣。他當場呼籲：「誰在攻擊自己黨內的候選人，誰在拉人頭黨員，不僅要讓大家知道，更不要支持他！」

郝龍斌今天進行政見發表時先是痛批民進黨執政，不僅一例一休、食安問題引發民怨，還對國民黨搞追殺轉型正義，不僅要搞去蔣化還要用反滲透法來箝制新聞自由，民進黨根本就是「民主退步黨」。

郝龍斌談到黨內選舉時則強調，國民黨如果再黨內互打、再拉人頭黨員就完蛋了，他強調自己絕對不拉人頭黨員，他也要求團隊成員不要攻擊其他候選人，如果黨主席選舉只是理念跟政見的辯論，國民黨就會爭取更多認同，怎麼會分裂？選後誰當選，大家也會一起支持誰。

接著他話鋒一轉，痛批如果黨主席選舉要靠拉人頭黨員跟抹黑別人，只會讓大家看到國民黨的惡劣，不僅破壞黨的形象，選後大家還會不服氣，當然不會團結，「誰在攻擊自己黨內的候選人，誰在拉人頭黨員，不僅要讓大家知道，更不要支持他。」

對於自己曾經提到要鴻海董事長郭台銘選總統，郝龍斌表示，他認為誰要能贏就支持誰，郭台銘能贏就支持他，如果裕隆董事長嚴凱泰能贏就支持他，如果新北市長朱立倫能贏，就支持朱立倫。

(中時)