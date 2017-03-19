18歲男遭槍亡 屏東警逮8嫌疑人
屏東市18歲的林姓男子昨天幫人談判助陣遭槍擊身亡，警方昨晚帶回8名嫌疑人，全案偵訊後，依槍砲彈藥刀械管制條例及殺人等罪嫌移送偵辦。
住屏東市九如鄉的林男昨天凌晨與友人到屏東市河濱公園幫人談判助陣，遭人槍擊身亡，屏東警方從路口監視器鎖定進出車輛後，從車牌追人，昨晚分別從屏東市、里港鄉和九如鄉帶回8名嫌疑人，都是20多歲的青年。
警方表示，這群男子昨天深夜相約至河濱公園與他人談判，到達現場後，發現死者所乘坐的車輛形似談判對象車輛，於是先朝車輛衝撞後並朝車輛開槍，造成車內4人受傷以及林姓青年身亡。
警方除緝捕8名嫌疑人外，也起獲改造手槍3支及空氣手槍1支，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及殺人等罪嫌移送偵辦。1060319
(中央社)
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