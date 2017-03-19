求職卻遭詐 警籲勿繳交存摺正本

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台北市警察局今天指出，有民眾看見徵才廣告，便給予對方金融帳戶、金融卡、密碼，未料卻成為警示帳戶，警方呼籲民眾，求職時只需給帳戶影本即可，不需繳交正本。

台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊指出，日前接獲民眾報案，指2月時在網路上看到「月領新台幣3萬元至18萬元、男女皆可」的徵才廣告，向對方聯絡後，依指示給予金融帳戶、金融卡、密碼作為薪資給付，未料數日後帳戶卻遭凍結，成為警示帳戶。

警方追查後發現，該集團的據點分別在台北、台中，由主謀在網路上吸引民眾後寄送帳戶後，再叫車手前往領取帳戶、金融卡等資料，一共逮捕4名車手、查扣行動電話、金融帳戶等資料，初步估計約30名被害人。

警方呼籲，求職者應注意，薪資轉帳只需存摺的正面影本即可，如果公司要求交出整本存摺、金融卡、密碼時，就是詐騙集團的手法，務必立即向警方報案。1060319

(中央社)