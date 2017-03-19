綠執政 災禍到？ 張亞中：陸智庫鴿派一夜變鷹派
民進黨全面執政後，多項改革政策、立委問政風格備受爭議，街頭抗爭不斷，兩岸的發展也在蔡政府不承認「九二共識」現狀下，呈現難解僵局，觀光旅遊業大受衝擊。孫文學校總校長、台大政治學系教授張亞中在雲林開講時指，大陸有許多事情在改變，民進黨勢必降禍於台。
根據港媒《中評社》報導，張亞中昨（18）日在雲林發表專題演講，民進黨全面執政後，許多事情在悄悄改變，自去年116大選後，大陸智庫鴿派幾乎一夜間變鷹派，而民進黨執政近一年來，台灣觀光業受挫、陸客大減，也不全然是大陸政府原因，有些是陸客「自發性」拒來台灣。若兩岸無法達成共識，勢必釀成難以收拾的災難。
張亞中指出，兩岸敵意升高，原因在於民進黨不接受九二共識，並持續開拓去中國化的台獨之路，若民進黨在未來三年多任期依然如此，恐會重挫台灣經濟發展，致使均貧社會降臨。
(中時電子報)
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