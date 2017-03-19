出事都推給前朝 郝龍斌：柯文哲是媽寶

國民黨副主席郝龍斌今天(19日)到台北市士林區三玉區民活動中心報告參選黨主席政見。郝龍斌也不忘酸了一頓台北市長柯文哲，他說，柯文哲很多事情做不好都推給他或是前總統馬英九，柯文哲就是一個媽寶。郝龍斌還嗆，聽說柯文哲會叫他媽媽打電話跟大家請安，「他媽媽比他更適合做市長，因為他媽媽還會跟基層聯繫。」

郝龍斌也表示，「柯文哲有本事弄比我多再來講我」，他繼續嗆柯文哲把大巨蛋搞成「臭蛋」，柯文哲宣布勒令停工他已經要輸了，可能要賠償的錢還得全民買單，「一個笨蛋無能的人比貪污更可怕」。

他強調，這就是為什麼他對於2018國民黨重返台北市執政可以寄予厚望，現在他要做的就是找一個好的候選人，全力把台北市拿回來。

(中時)