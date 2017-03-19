延攬國際專才 法籍鐵路設計家獲「梅花卡」
來台2年、目前參與台灣高鐵新增三站設計的法國籍工程師陶決生(Jonathan Tebeka)，在高速鐵路與捷運系統領域具有超過17年的深厚經歷，是我國短期內亟需的特殊專業人才，日前獲移民署頒發外僑永久居留證「梅花卡」，期望他能發揮長才貢獻台灣。
39歲的陶決生從事鐵路系統工程已有17年多，先後在韓國、美國、荷蘭、法國和匈牙利等國負責鐵路系統工程管理，經歷豐富，頗具聲譽，尤其是在列車車面測試及自動列車測試系統等專業項目，是各國競逐延攬的必爭人才。加拿大政府即曾為延攬聘請他，也發給他外僑永久居留證。
獲知通過「梅花卡」審核的陶決生特別感謝移民署。他表示，4年多前來台旅遊時即愛上台灣的自然風情，在台工作2年的期間，感受到台灣同仁對工作的使命必達及熱情，讓他更熱愛這裡的人事物。他目前已接到新的開發計劃案，將竭其所能促進台灣交通工程的開發及優化。酷愛登山的他，在台已經爬了60餘座高山，也計畫未來能出版一本台灣登山手冊，讓更多外國人認識台灣。
台北市服務站主任黃齡玉表示，外國人要在台永久居留，一般都要在台灣連續居留5年，且每年在台居住183天，才能向移民署提出申請。但如是對我國有特殊貢獻、為我國所需的高級專業人才或投資移民，像陶決生這樣特殊專業人才，則不受5年居留的限制，經審查核可後即取得外僑永久居留證「梅花卡」。
(中時)
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