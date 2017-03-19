疑不滿舞廳包庇賭客 2男債主砸店

台南市安平區一家舞廳，昨天晚間突然有2名男子闖入翻桌、砸店，現場一片狼籍，全程還被拍攝下來，PO到臉書《爆料公社》、《黑色豪門企業》。警方深夜10時45分獲報趕到現場時，鬧事者已經離開，無人受傷。雖然店家不願提告，但外傳係因「某賭場不滿舞廳包庇某賭客」引起，警方已主動介入調查。

坊間傳出，曾是台南地區幫派份子的70餘歲男子「小馬」，經常出入安南區某賭場，賭贏就拿錢，賭輸就欠債，已積欠約100多萬元賭債。賭場人員得知「小馬」經常上舞廳，日前到舞廳堵人時，卻遭舞廳圍事阻撓，導致他們認為舞廳護著「小馬」，才會前往砸店。

(中時)