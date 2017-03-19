竹苗區國中會考1萬7501人報名 較去年少1713人

106年國中教育會考報名作業完成，有17501人報名。（陳慶居翻攝）

竹苗區106年國中會考主委學校由國立苗栗高中擔任，竹苗區各國中集體報名及個別報名已於3月16至18日假該校圖書館1樓辦理。截至報名作業結束，集體報名計1萬7375人，個別報名有126人，總計1萬7501人，較去年減少1713人。

苗栗高中表示，106年國中教育會考將於5月20日（星期六）至5月21日（星期日）舉行考試，隨後於6月9日（星期五）公告成績。

(中時)