潘維剛談318 問帆廷：你們跟蔡英文要答案 她給了嗎？

太陽花學運三周年，學運領袖陳為廷及林飛帆18日晚間在立院靜坐，要求民進黨政府兌現履行三年前太陽花學運的諾言，制定「兩岸協議監督條例」。但蔡總統未出面回應。前立委潘維剛19日問林飛帆和陳為廷，「你們坐到晚上十點、晚會就撕一下承諾書就圓滿落幕了，就這樣表演一下，然後呢？你們要一個答案，蔡英文給了嗎？」

潘維剛表示，針對太陽花學運，總統府發言人黃重諺18日下午表示，「這個運動也提醒我們，人民才是國家的主人」，發表了一小篇四平八穩、無關痛癢的「文青式作文」，未針對陳為廷、林飛帆的質疑提出說明或解答。

她說，自己不禁要問蔡英文總統，妳除了「提醒我們，人民才是國家的主人」外，「然後呢」？妳是要履行諾言？還是要再次髮夾彎、改變過去立場？

潘維剛認為，蔡英文應有義務對林飛帆、陳為廷和國人說清楚、講明白。她也要問林飛帆和陳為廷，你們坐到晚上十點、晚會就撕一下承諾書，就這樣表演一下，然後呢？你們「要一個答案」，蔡總統給了嗎？「我們大家都很好奇」。

(旺報)