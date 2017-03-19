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看過金環上的鑽石 別說不羨慕戰鬥民族

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莫斯科地標聖瓦西里大教堂(St. Basil's Cathedral)，是俄羅斯的象徵性建築。(圖/shutterstock提供)
莫斯科地標聖瓦西里大教堂(St. Basil's Cathedral)，是俄羅斯的象徵性建築，從任何角度觀看都是正面。(圖/shutterstock提供)
蘇茲達爾是「金環上的鑽石」，也是聯合國重點保護的人類文化遺產之一。
蘇茲達爾是「金環上的鑽石」，也是聯合國重點保護的人類文化遺產之一。(圖/shutterstock提供)

相較戰鬥民族的直率無畏精神，俄羅斯的夢幻糖果屋教堂無不讓人驚讚。典型的洋蔥頭式屋頂與外牆大膽繽紛用色下，如果說歐洲教堂城堡典雅華麗而氣派，介處於歐亞大陸的俄羅斯，反而多了一股對童話世界的探索。俄羅斯雙城與金銀環城市群是最著名旅遊路線，能窺探獨立盤旋北極海岸的國度是如何躍上金磚四國地位。

俄羅斯兩大城市莫斯科與聖彼得堡教堂錯落，其中紅場(Red Square)南端的莫斯科地標聖瓦西里大教堂(St. Basils Cathedral)，被視為俄羅斯的象徵性建築。16世紀建造的東正教堂融合俄羅斯傳統風格與拜占庭宗教、羅馬建築風格，是俄國沙皇伊凡四世為紀念戰勝喀山汗國之役；有著獨特的多穹頂、多彩、多花紋外觀，一年四季人潮如織。

聖彼得堡的艾米塔吉博物館冬宮曾經是俄羅斯沙皇的宮邸，由6座主要建築群組成。
聖彼得堡的艾米塔吉博物館由6座主要建築群組成，冬宮曾經是俄羅斯沙皇的宮邸。(圖/shutterstock提供)
俄羅斯雙城與金銀環城市群是最著名旅遊路線，能窺探獨立盤旋北極海岸的國度是如何躍上金磚四國地位。(圖/shutterstock提供)
俄羅斯雙城與金銀環城市群是最著名旅遊路線，能窺探獨立盤旋北極海岸的國度是如何躍上金磚四國地位。(圖/shutterstock提供)

走訪俄羅斯童趣又不失華麗的教堂，或是曾是沙皇官邸的艾米塔吉博物館(State Hermitage Museum)冬宮之外，環繞於莫斯科周遭的金銀環城市，呈現歐風鄉村的悠閒感受。若只能選擇拜訪一個金環城市，蘇茲達爾(Suzdal)是當中最不能錯過的山丘小鎮；俄語意指「上帝守護的城市」，歷史可追溯至9世紀，曾是中世紀大公國的首都。

蘇茲達爾保存俄羅斯重要白色古蹟群，有蘇茲達爾克林姆林宮(Suzdal Kremlin)、聖母修道院、葉夫菲米修道院、木造建築博物館、古貿易長廊等，雪白牆面聳立蔚藍、金黃、墨黑色圓頂，也因此這座城鎮被譽為「白石之城」、「博物館之城」，不僅僅是「金環上的鑽石」，也是聯合國重點保護的人類文化遺產之一，彷如有著安詳淡然的靈魂。

(中時電子報)

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關鍵字：俄羅斯旅遊東歐莫斯科地鐵紅場聖瓦西里大教堂金環城市銀環時報旅遊
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