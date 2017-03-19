看過金環上的鑽石 別說不羨慕戰鬥民族
相較戰鬥民族的直率無畏精神，俄羅斯的夢幻糖果屋教堂無不讓人驚讚。典型的洋蔥頭式屋頂與外牆大膽繽紛用色下，如果說歐洲教堂城堡典雅華麗而氣派，介處於歐亞大陸的俄羅斯，反而多了一股對童話世界的探索。俄羅斯雙城與金銀環城市群是最著名旅遊路線，能窺探獨立盤旋北極海岸的國度是如何躍上金磚四國地位。
俄羅斯兩大城市莫斯科與聖彼得堡教堂錯落，其中紅場(Red Square)南端的莫斯科地標聖瓦西里大教堂(St. Basils Cathedral)，被視為俄羅斯的象徵性建築。16世紀建造的東正教堂融合俄羅斯傳統風格與拜占庭宗教、羅馬建築風格，是俄國沙皇伊凡四世為紀念戰勝喀山汗國之役；有著獨特的多穹頂、多彩、多花紋外觀，一年四季人潮如織。
走訪俄羅斯童趣又不失華麗的教堂，或是曾是沙皇官邸的艾米塔吉博物館(State Hermitage Museum)冬宮之外，環繞於莫斯科周遭的金銀環城市，呈現歐風鄉村的悠閒感受。若只能選擇拜訪一個金環城市，蘇茲達爾(Suzdal)是當中最不能錯過的山丘小鎮；俄語意指「上帝守護的城市」，歷史可追溯至9世紀，曾是中世紀大公國的首都。
蘇茲達爾保存俄羅斯重要白色古蹟群，有蘇茲達爾克林姆林宮(Suzdal Kremlin)、聖母修道院、葉夫菲米修道院、木造建築博物館、古貿易長廊等，雪白牆面聳立蔚藍、金黃、墨黑色圓頂，也因此這座城鎮被譽為「白石之城」、「博物館之城」，不僅僅是「金環上的鑽石」，也是聯合國重點保護的人類文化遺產之一，彷如有著安詳淡然的靈魂。
(中時電子報)
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