印尼泡麵美味無上限 做成生日蛋糕爆紅
印尼炒麵泡麵好滋味是有名聲的。有業者腦筋動得快，利用炒麵泡麵做成生日蛋糕，搭配醃牛肉、起司、雞肉絲、墨魚和肉丸，發揮創意顛覆傳統蛋糕的想像。
印尼炒麵泡麵「Mi Goreng」口感Q、油蔥香味濃郁，是許多印尼人的最愛，近來也受到許多台灣民眾的喜愛。
一般人慶祝生日經常會大啖蛋糕，不過，在雅加達北區的喀拉巴加丁（Kelapa Gading）一家餐廳TOT.AW發揮創意，運用印尼最受歡迎的炒麵泡麵（Mi Goreng）做成生日蛋糕，大受歡迎。
餐廳負責人之一威廉（William Sudhana）向「羅盤報」（Kompas）表示，一般的生日蛋糕都是甜的，但他們把它做成鹹的。
他說，由於餐廳的5名股東中有兩人具備製作麵包糕點的經驗，所以要用炒麵泡麵做成生日蛋糕並不難。炒麵泡麵容易成形（蛋糕狀），只是在烹煮的時候必須要一段時間，泡麵蛋糕吃起來的味道和一般泡麵並無不同。
威廉說，他們把這項泡麵蛋糕取名叫「TOT Cake」。泡麵蛋糕的底座直徑有18公分長，需要十幾包泡麵當做材料。
泡麵蛋糕有兩層，上面那層頂部加有醃牛肉和起司。蛋糕下面一層頂部外圍邊緣則搭配雞肉絲、墨魚和肉丸。泡麵蛋糕也可以隨顧客的要求決定要辣或是不辣。
威廉說，泡麵蛋糕推出後相當受歡迎，已經被預訂爆滿了。這樣一個泡麵蛋糕要價不貴，售價為14萬印尼盾（約新台幣325元），但由於太受歡迎，店家現在只接受預訂製作。1060319
(中央社)
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