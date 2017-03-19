郝龍斌批柯文哲媽寶 民進黨詐騙集團

我要評比

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，台北市長柯文哲說嘴世界一流，做事一事無成，是「媽寶」，說不定柯媽媽比柯文哲更適合做市長；民主進步黨是民主退步黨，是詐騙集團。

郝龍斌上午出席士林區「國民黨新未來」座談會，除細數台北市長任內政績，也批評柯文哲與民進黨執政，並說明為翻轉國民黨、超越民進黨，所以參選國民黨主席。

郝龍斌致詞時表示，柯文哲說嘴世界一流，做事一事無成，只會推給前總統馬英九與他；柯文哲是「媽寶」，還請媽媽打電話給基層，說不定柯文哲媽媽比柯文哲更適合做市長，最起碼願意跟基層聯繫。

談到民進黨執政，郝龍斌說，民進黨推動轉型正義，做最不正義的是追殺國民黨、去蔣化、中正紀念堂改名，要轉型正義為何只針對國民黨？

郝龍斌表示，民進黨現在做的與當初民進黨要求的，相去甚遠，民進黨忘記初衷，做綠色恐怖，不該叫民主進步黨，要叫民主退步黨。

他說，總統蔡英文提名的大法官不認同中華民國，提名的監察委員陳師孟還沒通過人事同意權就說上任後要好好修理「辦綠不辦藍」的法官與檢察官，還點名前交通部長郭瑤琪與前總統陳水扁案，恐嚇司法、威脅司法。陳師孟話講完，國民黨的黨產官司就輸了，馬英九也因洩密案被起訴。

郝龍斌表示，總統蔡英文日前對基隆與台中開出支票，讓他想起民進黨執政時期的8年800億元治水方案，最後拿去綁樁，兩兆雙星計畫現在變「兩顆流星」，造成民怨。

話鋒一轉，郝龍斌說，民眾對民進黨失望，民進黨民調下降，但卻沒有轉變成對國民黨的支持，為什麼？因為國民黨所作所為無法讓支持者期待。

郝龍斌表示，林飛帆昨天說民進黨說一套做一套，「選後擺明不鳥你」，這不是詐騙集團是什麼？面對詐騙集團，為何國民黨沒有得到民眾託付，這是國民黨要反省的地方。

台北市議長吳碧珠現身座談會力挺郝龍斌表示，黨主席最好的人選當然是郝龍斌，郝龍斌過去與她共事8年，一路走來對台北貢獻相當大；郝龍斌當黨主席會照顧黨，無私為黨奉獻，選後會整合黨，她支持郝龍斌當選黨主席。

此外，會前被問到前總統馬英九昨天出席前副總統吳敦義競選黨主席誓師大會時，郝龍斌表示，大家都忽略馬英九昨天講「人頭黨員」與「網內互打」問題，這是馬英九昨天發言重點。

外傳孫文學院將評價馬英九的歷史評價是「害黨主席、亡國之君」，郝龍斌表示，國民黨要改現在最糟糕的文化，就是內鬥內行、外鬥外行，應該內部團結一致，對抗民進黨。1060319

(中央社)